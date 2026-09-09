Daniel Garnero recupera a esta figura en Universidad Católica: “Entrena con el plantel”

Tomás Asta-Buruaga ya realiza trabajos junto al resto de sus compañeros en la UC. Sin embargo, su retorno aún no tiene fecha definida.

Universidad Católica tiene un importante regreso. Luego de una larga lesión, el cuerpo técnico de Daniel Garnero cuenta los segundos para volver a utilizar a una pieza en la defensa.

¿De quién se trata? Según reveló el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, ese es el caso de Tomás Asta-Buruaga. El zaguero ya realiza prácticas junto al resto de sus compañeros en la precordillera.

Sin embargo, aún no tiene fecha definida para su retorno: todo indica que será en los últimos días de este mes. Lo cierto es que el DT argentino ya lo puede ver en acción en San Carlos de Apoquindo.

“Tomás Asta-Buruaga hoy día entrena con el plantel. Es decir, va en fase de recuperación, reintegro absoluto deportivo”, comenzó señalando el reportero especializado en la UC.

Sobre la misma línea del defensor de 29 años, agregó: “Yo les había dicho hace unos días que a fines de septiembre tal vez estaba disponible. Los tiempos van calzando con ello”.

Tomás Asta-Buruaga ya entrena en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica pierde a figura

Por contraparte, la UC tendrá que lamentar la ausencia de Eugenio Mena. El lateral izquierdo tendrá que ser sometido a una cirugía por un problema meniscal y será baja por largo tiempo.

Con este panorama, Universidad Católica se alista para enfrentar a Palestino por la fecha 23 de la Liga de Primera. Tal duelo está pactado para el sábado 12 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.