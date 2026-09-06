Daniel Garnero pone dudas en la Universidad Católica por su renovación: “No tengo en…”

El entrenador de la Universidad Católica, Daniel Garnero pone dudas por su continuidad para el 2027.

Universidad Católica sigue con su tranco ganador dentro de la Liga de Primera y el elenco de la ‘Franja’ logró imponerse en un duelo crucial por 1-0 a Everton de Viña del Mar en la quinta región.

Tras este duelo, el entrenador de los ‘Cruzados’, Daniel Garnero conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y habló de la importancia de poder luchar por el Chile 2, el que parece ser el gran objetivo del DT y de pasada, comentó el tema sobre su renovación.

“El Chile 2 no pasa por una renovación mía. El Chile 2 es un objetivo que tenemos, que no queríamos el 2, queríamos el 1, pero como están dadas las circunstancias se hace muy difícil ingresar directamente a Copa Libertadores”, partió señalando Garnero.

En esa misma línea, el estratega tiene claro que hoy toda su mente está puesta en este cierre de torneo nacional, en la que tiene como gran objetivo colocar a la UC en la Copa Libertadores.

Garnero y su futuro en la UC | Foto: Photosport

“Todavía tenemos un torneo por delante que podemos pelearlo e intentar ganarlo. Esos son los objetivos y eso está primero ante todo“, declaró.

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Concluyendo, Garnero vuelve a dejar en claro que hoy no tiene en mente para referirse para lo que puede ser su renovación en la Universidad Católica y su foco está en su próximo desafío en el torneo ante Palestino.

“En este momento no tengo en mente hablar de renovación, quiero ganar el sábado a Palestino y eso nos va a dar mucha más seguridad para la recta final del torneo”, concluyó.