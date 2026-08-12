Daniel Garnero se cansa y lanza un ultimátum en Universidad Católica: “Ojalá pueda…”

Universidad Católica obtuvo un importante resultado en su visita a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ lograron una igualdad ante un tanto en Argentina y llegan bien aspectados para definir la serie como local.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador de la Universidad Católica, Daniel Garnero desmenuzó lo que dejó este compromiso, en la que consideró que su equipo no merecía perderlo en su visita a Estudiantes.

“El trámite del juego fue difícil, nos costó, el resultado termina siendo justo. No habíamos hecho un partido para perderlo, después del empate, el equipo se soltó; cambiaron los estados de ánimo”, partió señalando Garnero.

En esa misma línea, el estratega declaró que su rival se impuso en el dinamismo dentro del partido, en la que vio a su equipo con un cambio menos, en la que le costó poder tomar protagonismo, asumiendo que fue superado en varias veces del partido.

Garnero habló tras la igualdad de la UC | Foto: Photosport

“Me parece que nos superaron en lo dinámico. Quizás nosotros tenemos un ritmo de juego que podemos hacer en el fútbol chileno y acá nos cuesta más. Yo creo que ahí estuvo el gran secreto de las pérdidas nuestras y la poca circulación que tuvimos. Tenemos que hacer otro estilo de juego, porque de esa forma hoy nos superaron”, remarca.

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Por otro de los temas que fue consultado el DT es por el goleador Fernando Zampedri, por quien el director técnico se rindió ante el ‘Toro’ y lamenta lo que será su ausencia para la vuelta.

“‘Fer’ es el jugador más importante en la historia del club. Es una leyenda viva de Católica. No tenerlo en el próximo partido es una baja muy importante para nosotros. Tenemos que prepararnos para hacer el mejor partidos que podamos y conseguir la clasificación”, explicó ante los medios.

Garnero y su ultimátum en la UC

Finalmente, Garnero dejó un fuerte ultimátum en la Universidad Católica y que trata sobre los refuerzos, en la que espera que la dirigencia pueda agilizar sus movimientos para sumar una incorporación para el segundo semestre.

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“Lamentablemente nos tocó y esto es parte del fútbol. Coincidió que algunos chicos tuvieron inconveniente físicos fuera de lo común; muchas cirugías y hoy llegamos a una instancia importante de copas con el plantel golpeado. Ojalá pueda reactivarse alguna posibilidad de refuerzo, porque en todos los sectores estamos con distintos problemas”, cerró.

¿Cuándo es el duelo de vuelta entre U. Católica y Estudiantes?

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores entre ‘Cruzados’ y ‘Pincharratas’ se disputará el martes 18 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena y lo podrás seguir por Disney+.