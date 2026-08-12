El goleador de Universidad Católica volvió a ser figura en la ida de los octavos de final de Copa Libertadores pero se perderá la vuelta.

Universidad Católica consiguió un empate 1-1 en su visita a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, un nuevo resultado positivo para los Cruzados en Argentina.

La gran figura de La Franja fue el goleador Fernando Zampedri, quien anotó el gol para la igualdad a los 80 minutos, dejando la llave abierta para la revancha del próximo martes en el Claro Arena.

Así lo comentó el propio Toro en zona mixta tras el partido en el Estadio UNO: “Un poco dulce por cómo se dio el partido, no hicimos un gran partido pero nos llevamos un empate que es importante”.

Aunque no todo es alegría en la UC, pues no podrán contar con Zampedri en el partido de vuelta, debido a que fue amonestado y quedará suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

La reacción de Zampedri por su suspensión

Sobre aquello, el artillero de 38 años expresó: “La verdad que sabíamos los jugadores que por ahí podíamos quedar suspendidos, pero es así. Me toca a mí en lo personal quedar afuera pero confiamos en el equipo. Vamos a descansar hoy y mañana y ya el jueves empezar a mirar este partido, volver a preparar la vuelta y ojalá que salga bien para nosotros”.

“Salimos empatados y bueno, falta un montón todavía, igual. La vuelta en nuestra cancha nos tenemos que hacer muy fuertes”, agregó Zampedri.

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Al cierre, se refirió a la gran ilusión que tiene el equipo precordillerano en esta Copa Libertadores, donde ahora buscarán en casa la clasificación a cuartos de final.

“Nosotros venimos con una ilusión muy grande, arrancamos esta Copa con una ilusión muy grande y estamos muy contentos”, finalizó el ex Rosario Central.

La UC tiene la primera opción para avanzar a cuartos de final. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

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En síntesis