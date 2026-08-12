Daniel González confía en la Universidad Católica en la Copa Libertadores: “Estos partidos de copa son…”

El jugador de la Universidad Católica, Daniel González habló de lo que fue este resultado para la UC.

Universidad Católica logró un importante resultado en condición de visitante por los octavos de final ida de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ igualaron a un tanto ante Estudiantes de La Plata en Argentina, dejando la llave más que abierta.

Tras lo que fue este compromiso, el defensor Daniel González habló con los medios de comunicación y comentó lo que era la complejidad de este partido, puntualemente para la zaga, quien debió controlar a la mejor figura de los argentinos, Guido Carrillo.

“Era un partido duro, porque el ”9“ de ellos es de jerarquía, tiene buenas cualidades, pero nos enfocamos en incomodarlo y tratar de que no llegara con facilidad al área. Lo ideal era mantener el arco en cero, pero bueno, son jugadas de fútbol”, partió señalando González.

En esa línea, el ‘Dani’ sabe que esta clase de partidos son diferentes, en la que si bien el equipo no venía de la mejor manera, toma un gen competitivo importante para afrontar esta clase de partidos y que hoy, lo tienen cerca de una clasificación a los cuartos de final.

La UC logró un importante empate | Foto: Photosport

“Pasa por lo mental, no veníamos bien en el campeonato, pero estos partidos de copa son diferentes. Este grupo te exige y sacamos un resultado que deja abierta la llave y nos toca definir de local”, declara.

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Concluyendo, González lamentó lo que será la ausencia de Fernando Zampedri para el duelo de vuelta tras la acumulación de tarjetas amarilas, en la que sabe que es una sensible baja, pero confía en que quien lo reemplace, hará un buen trabajo.

“Es una baja muy dura para nosotros, es nuestro goleador y capitán, pero el fútbol es así. El técnico tendrá que decidir quien jugará y tendrá que estar preparado”, cerró.

¿Cuándo es el duelo de vuelta entre U. Católica y Estudiantes?

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores entre ‘Cruzados’ y ‘Pincharratas’ se disputará el martes 18 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena y lo podrás seguir por Disney+.

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