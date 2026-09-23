Daniel Garnero se resigna ante esta situación en Universidad Católica: “Nos pasan a nosotros nada más”

El entrenador de la Universidad Católica, Daniel Garnero se resigna por este motivo en su equipo.

Universidad Católica tiene un duelo importante dentro de esta jornada en Copa Chile, en donde los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Unión La Calera por los octavos de final ida en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Previo a este duelo, el entrenador Daniel Garnero conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a lo que será esta llave ante los ‘Cementeros’, en la que avisa desde ya que será una serie bastante apretada.

“Estos torneos son de eliminación, de 180 minutos. Hay que ser muy inteligentes para jugar este tipo de partidos. En el último partido de local nos ganaron. El fútbol chileno es muy parejo, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera”, parte señalando Garnero.

Para el DT de la UC hay un importante misterio y este es por lo que es el estreno del entrenador en los ‘Cementeros’ John Armijo, quien le podría dar un importante refresco al plantel, la que espera que no lo sorprenda en su totalidad.

Garnero y la UC tienen un duelo clave | Foto: Photosport

“Tienes referencias que pueden no ser las reales, porque al cambiar el entrenador puede haber cambios estratégicos, de posicionamientos en pelota parada y en distintos aspectos que un entrenador sí trata de apenas llega a un lugar de darle su impronta”, declaró.

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Garnero y su lamento por las bajas en la UC

Concluyendo, Garnero comentó lo que son las bajas que tiene la Universidad Católica para este compromiso, en la que importantes jugadores no podrán decir presente por lesión, algo que complica al estratega para conformar su onceno estelar.

“No tener a todo el plantel no es lo mejor y cuando tienes a 13 lesionados, es un montón. Hay lesiones que nos pasan a nosotros nada más, porque la verdad es que son cuestiones muy comunes y terminan en cirugía. Hoy le toca estar en la convocatoria a chicos que no estaban hace poco”, cerró.