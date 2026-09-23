Fernando Ortiz sorprende con sus elogios para este jugador de Colo Colo: “Estuvo a la altura”

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz llenó de elogios a este jugador del 'Cacique' tras su desempeño ante Audax Italiano.

Colo Colo sumó un nuevo partido sin saber de victorias, en donde los ‘Albos’ en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile igualaron sin goles en condición de visitante ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió puntualmente a la actuación del portero Eduardo Villanueva, a quien elogió por su titularidad ante los ‘Itálicos’.

“No me gusta mucho hablar del jugador individual, pero en este caso siempre hago una excepción y Edu esperó su oportunidad, la tuvo, respondió muy bien en situaciones donde debe responder un arquero”, comenzó señalando Ortiz.

Cerrando su análisis, el ‘Tano’ dejó una palabra de alabanza a Eduardo Villanueva, de quien consideró que tuvo un partido a la altura de un portero titular en el ‘Cacique’.

Ortiz y sus elogios a Villanueva | Foto: Photosport

“(Villanueva) Estuvo a la altura de ser el arquero titular de Colo Colo“, declaró ante los medios.

Ortiz y su mensaje a los jóvenes

Concluyendo, Ortiz dejó un mensaje importante para los jóvenes en Colo Colo, en la que indicó que ellos siempre tendrán oportunidades dentro del primer equipo si rinden en sus categorías.

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“Los jóvenes saben que sí en su categorías hacen sus cosas correspondientes y nosotros consideramos que tienen la posibilidad de jugar en primera división, la van a tener, eso lo saben desde el principio. Lo importante es que ellos quieren destacar en su categoría para ser considerado en primera división y así los vamos siguiendo a todos”, cerró.