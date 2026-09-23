Universidad Católica y su probable formación para enfrentar a Unión La Calera en la Copa Chile

Universidad Católica prepara su formación para enfrentar a Unión La Calera en Copa Chile.

Universidad Católica tiene en esta jornada un importante duelo dentro de la Copa Chile, en donde en los octavos de final ida se enfrentará como visitante ante Unión La Calera en la quinta región.

Para este duelo, Daniel Garnero ha trabajado de la mejor forma posible con su contingente para poder quedarse con la victoria, la que pueda encaminar su clasificación a la próxima ronda.

En este partido, el conjunto de la ‘Franja’ contará con un sinfín de ausencias, en la que jugadores como Branco Ampuero, Justo Giani, Jimmy Martinez, Clemente Montes no podrán decir presente en este partido por lesión y/o suspensión.

De esta forma, la alineación de la Universidad Católica para esta jornada será con: Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García-Basso y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Matías Palavecino en el mediocampo; Diego Corral, Fernanado Zampedri y Martín Gómez en ataque.

La UC quiere seguir con los abrazos | Foto: Photosport

El duelo entre Unión La Calera y Universidad Católica se disputará este miércoles 23 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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