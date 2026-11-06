Daniel Garnero toma crucial decisión en U. Católica: “Por lo que resta de temporada”

El DT de Universidad Católica se inclinó por la permanencia de Darío Melo en la estelaridad en desmedro de Vicente Bernedo.

Universidad Católica tiene un objetivo en mente: conseguir la clasificación directa rumbo a la fase de grupos de Copa Libertadores. Para lograr la misión, Daniel Garnero tomó una crucial determinación.

¿Qué pasó? Según informa Punto Cruzado en la previa del duelo contra Deportes Limache, el DT argentino ratificó el sorpresivo panorama en el arco hasta el cierre de la campaña: Vicente Bernedo perdió la titularidad.

En su desmedro y como quedó demostrado en los últimos compromisos, Darío Melo será el guardavallas estelar. Con este movimiento, el entrenador espera tener mayor tranquilidad en la portería.

“Habría ratificado en la interna que el pórtico de Universidad Católica seguirá siendo defendido por Dario Melo por lo que resta de temporada, decisión que ya se ha replicado en los últimos dos partidos”, indicó la fuente.

Sobre la misma línea, el medio partidario complementó: “Dario Melo debería seguir siendo titular en los próximos cuatro partidos a solo semanas de terminar su vínculo con Universidad Catolica“.

Darío Melo será titular en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica recibirá a Deportes Limache

Cabe consignar que la UC lucha palmo a palmo contra Universidad de Chile por el segundo lugar de la tabla de posiciones. Este otorga pasajes sin escalas a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Con tal contexto, Universidad Católica se alista para enfrentar a Deportes Limache. Dicho encuentro está pactado para el domingo 8 de noviembre, desde las 12:30 horas, en el Claro Arena.