Universidad Católica y su probable formación ante Ñublense en la Copa de la Liga

Universidad Católica sorprendería con esta formación estelar para enfrentar a Ñublense en la Copa de la Liga.

Universidad Católica tiene hoy un importante desafío dentro de la Copa de la Liga, en donde los ‘Cruzados’ reciben hoy a Ñublense, el líder del grupo, en un partido crucial en su lucha a la clasificación a la próxima ronda del torneo.

Para este duelo, el equipo que es comandado por Daniel Garnero se ha trabajado con todo pensando en este compromiso, el que saben que es vital y necesitan con urgencia la victoria.

Por esto, la UC hoy tirará toda la carne a su parrilla ante los ‘Chillanejos’, en donde el DT de la ‘Franja dispondrá de sus mejores jugadores para este partido en el Claro Arena.

De esta forma, la Universidad Católica saltaría a la cancha con: Darío Melo en portería; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en el ataque.

Melo será de la partida en la UC | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad Católica y Ñublense se disputará este domingo 10 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Claro Arena y el árbitro del compromiso será José Cabero.

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