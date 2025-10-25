El Clásico Universitario de este domingo 26 de octubre entre Universidad Católica ante Universidad de Chile en el Claro Arena, válido por la fecha 25 de la Liga de Primera, se juega en un ambiente de “final anticipada”.

Los Cruzados llegan en estado de gracia, montada en una racha de seis victorias consecutivas que la sacaron de la medianía de la tabla y la tienen peleando palmo a palmo el “Chile 2”, ese codiciado cupo directo a la Copa Libertadores.

El técnico Daniel Garnero ha encontrado el equipo, el esquema funciona, y el propio DT trasandino afirmó que el partido “nos agarra en un momento espectacular”.

Las 5 bajas que merman a la UC de Daniel Garnero

Pero no todo es sonrisas en San Carlos de Apoquindo. Justo para este partido crucial, adiestrador de 56 años enfrenta un verdadero “dolor de cabeza” y debe rearmar un rompecabezas ante la gran cantidad de bajas: son cinco en total.

1. Clemente Montes (Suspendido) Es la baja más sensible en el ataque. El veloz delantero, pieza clave en el esquema de Garnero, recibió su quinta tarjeta amarilla en el triunfo contra Everton y deberá cumplir una fecha de suspensión.

2. Fernando Zuqui (Lesionado): El volante argentino arrastra una grave lesión (rotura de ligamento cruzado) que lo tendrá fuera por lo que resta de temporada.

3. Vicente Cárcamo (Lesionado) El volante, que había sumado minutos con Garnero en los últimos duelos, sufrió un “inconveniente” físico esta semana, tal como lo confirmó el propio DT. No alcanzó a recuperarse y quedó fuera de la citación.

Vicente Cárcamo es uno de los grandes proyectos de la cantera de la UC | FOTO: Raul Zamora/Photosport

4. Sebastián Arancibia (Lesionado): El joven jugador que se había ganado un puesto de titular de la mano de Garnero tampoco logró superar una pubalgia y problemas musculares, por lo que se suma a las ausencias de la UC.

5. José Salas (Lesionado) El canterano arrastra un desgarro y sigue en proceso de recuperación y no estará disponible para el clásico.

¿A qué hora es el Clásico Universitario entre la UC y Universidad de Chile?

El duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Claro Arena.