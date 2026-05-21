¿Juega Zampedri?: Universidad Católica y su probable formación ante Barcelona por la Copa Libertadores

Universidad Católica y su probable formación ante Barcelona por la Copa Libertadores.

Universidad Católica hoy tiene un partido crucial dentro de la fase de grupos dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Barcelona de Ecuador en el Claro Arena.

Los dirigidos por Daniel Garnero tienen la gran obligación de poder sumar una victoria ante toda su gente para poder encaminar lo que es su anhelada clasificación a la próxima ronda del torneo continental.

Para este partido, el conjunto de la ‘Franja’ podrá contar con la presencia de Fernando Zampedri, a pesar de su fractura cráneo nasal, pero tendrá las ausencias de Juan Ignacio Díaz y Gary Medel.

La formación de la Universidad Católica será con: Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en la zona media; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en ataque.

La formación de la UC en la Copa Libertadores | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad Católica y Barcelona se disputará este jueves 21 de mayo a partir de las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena y el árbitro del partido será el paraguayo Juan Benítez.

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