La posible formación de Universidad Católica para enfrentar a Barcelona SC por la Copa Libertadores

Daniel Garnero prepara dos modificaciones en la formación estelar de Universidad Católica para enfrentar a Barcelona.

Universidad Católica se prepara para un partido importantísimo ante Barcelona de Ecuador por la fecha 5 de la Copa Libertadores, donde los dirigidos por Daniel Garnero buscarán un triunfo que los deje como líderes del Grupo D.

Los Cruzados han trabajado durante los últimos días distintas variantes tácticas, considerando la exigencia del rival y la importancia del encuentro en el Claro Arena.

En ese contexto, el entrenador argentino ya habría definido dos modificaciones respecto al equipo estelar, una obligada y otra táctica de cara al compromiso ante el Ídolo del Astillero.

Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas fuera del once titular

Y es que Juan Ignacio Díaz quedará fuera del once titular debido a una molestia muscular, por lo que su lugar será ocupado por Daniel González en la zaga cruzada.

Además, en el mediocampo, Cristián “Cimbi” Cuevas dejaría su puesto, permitiendo el ingreso de Jimmy Martínez, quien asoma como alternativa para reforzar la zona de volantes.

Jimmy Martínez tendría su gran oportunidad ante Barcelona | FOTO: Pier Giorgio Giavelli/Photosport

Publicidad

De esta manera, la UC ajusta las últimas piezas de cara a un encuentro determinante en su lucha por avanzar a los octavos de final del certamen continental.

Posible formación de la UC

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.