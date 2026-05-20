En Universidad Católica se refirieron a la situación de su máximo goleador, que sufrió una compleja lesión ante Deportes Limache.

Este miércoles hubo conferencia de prensa en Universidad Católica previo al partido crucial con Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores 2026, donde la gran duda es el goleador Fernando Zampedri.

El máximo artillero en la historia de la UC sufrió una fractura cráneo nasal por un rodillazo, en el partido del pasado fin de semana contra Deportes Limache en la Liga de Primera 2026.

Tuvo que ser trasladado de urgencia a Santiago, por lo que todos pensaban que iba a quedar descartado para el choque con el gigante ecuatoriano y también para el clásico con Colo Colo del próximo domingo en el Claro Arena.

Pero esta jornada, su compañero en ataque, Clemente Montes, se refirió a la situación del Toro Zampedri, adelantando que podría jugar mañana, usando una máscara facial.

“Ahora le vamos a decir el ‘Toro Enmascarado’. Él quiere jugar, pero está la parte médica. Lo he visto bien en los entrenamientos, es bueno que esté, es un pilar importante para nosotros”, comentó el formado en San Carlos de Apoquindo.

“Personalmente lo he visto bien en los entrenamientos, así que muy contento por él y porque esté, porque al final es un pilar muy importante para nosotros”, completó Montes.

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Considerando aquello, la probable formación de La Franja para mañana es la siguiente: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de U. Católica vs. Barcelona?

Los Cruzados reciben al Ídolo este jueves 21 de mayo a las 20:30 horas en el Claro Arena, por la quinta fecha del Grupo D en la Copa Libertadores.

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En síntesis