En la Universidad Católica siguen masticando lo que fue la dura derrota que sufrió ante Colo Colo por la Liga de Primera por 3-0, resultado que dejó a los ‘Cruzados’ caminando por la cornisa en su lucha por el Chile 2.

Este resultado puso más dudas a lo que es el futuro del entrenador Daniel Garnero en la UC para el 2027, en donde ya varios rumores indican de que el argentino no seguiría en la banca de la ‘Franja’ para la próxima temporada.

Ante esta situación, el presidente de la Universidad Católica, Matías Claro conversó con los medios de comunicación y se refirió a todos estos rumores que hablan de una inminente salida de Garnero a final de temporada, situación que él mandamás desmintió.

“La continuidad del técnico es la decisión más importante que tenemos que tomar y en eso hemos estado trabajando, pero todavía tenemos que tener paciencia, unas dos o tres semanas más, para decidir por nuestro lado, juntarnos con él, saber cuáles son sus pretensiones y ver si podemos llegar a un acuerdo que sea bueno para ambos”, declaró.

En la UC hablan sobre el futuro de Garnero | Foto: Photosport

Concluyendo, Claro también agregó que desde la Universidad Católica no han buscado entrenadores para el 2027, ya que Daniel Garnero mantiene contrato con el club hasta final de temporada y hasta que esto se mantenga, no buscarán otros nombres.

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“Descarto cualquier contacto con algún técnico. En eso tratamos de ser bastante serios y hasta que no resolvamos la situación con Daniel no vamos a contactar a ningún otro técnico”, cerró.

Ahora la Universidad Católica se prepara para lo que será su próximo desafío dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ se enfrentarán a Huachipato el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Claro Arena.