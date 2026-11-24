El estratega argentino está en la cuerda floja, por lo que la directiva de la UC tiene a un compatriota suyo en la mira.

Universidad Católica puede cambiar de entrenador. La era de Daniel Garnero parece estar viviendo sus últimos días en San Carlos de Apoquindo y la cúpula precordillerana busca posibles sustitutos.

Por esto y según informa el periodista Marco Escobar en DSports, la directiva de la UC tiene a un candidato en carpeta: ese es el caso de Diego Martínez. En la actualidad, se mantiene en las filas de Huracán.

A pesar de que se especuló sobre otros nombres (como Eduardo Berizzo), este DT asoma como uno de los favoritos para arribar al elenco de Las Condes para 2027. Sin embargo, aún hay mucho paño por cortar.

“Este ciclo está prácticamente cumplido… (Pablo) ‘Vitamina’ Sánchez no es el técnico que más le seduce“, comenzó señalando el comunicador en el espacio mencionado.

Sobre la misma línea, el reportero especializado en Universidad Católica complementó: “Yo entiendo que el que gusta mucho es Diego Martínez, técnico de Huracán“.

Diego Martínez está en carpeta de Universidad Católica. (Foto: Getty Images)

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Universidad Católica busca entrenador

Durante esta campaña, Diego Martínez ha dirigido una totalidad de 37 encuentros en Huracán. De ellos, logró ganar 13, empatar en 11 y cayó en 13: un 50,3% de rendimiento.

Un punto a considerar es que el estratega en cuestión tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027. Por esto, si Universidad Católica quiere contar con sus servicios, tendrá que sentarse a negociar.