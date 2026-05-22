El brutal queque de Eugenio Mena a Fernando Zampedri tras doblete en Libertadores: “Se mata por la Católica”

El lateral izquierdo de la UC tuvo palabras para el goleador Fernando Zampedri tras el triunfo en Copa Libertadores.

Universidad Católica dio un gran paso en su búsqueda por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, toda vez que la UC derrotó a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena y quedó puntero del Grupo D con 10 puntos.

El gran protagonista de la jornada fue nada más ni nada menos que Fernando Zampedri, el eterno goleador de la UC quien no se cansa de hacer goles con los Cruzados y ayer anotó los dos tantos del compromiso.

Uno que no dejó pasar desapercibido su partido fue Eugenio Mena, quien conversó con CHV y le lanzó flores: “Extraordinario el ‘Toro’. Lo conozco hace bastante tiempo y la verdad es que se mata por la Católica. Es un justo reconocimiento por toda la carrera que ha hecho en el club”.

La UC deberá buscar la clasificación en Argentina. | Foto: Photosport

Sobre el partido en sí, Mena dijo que “Sabíamos que iba a ser un partido duro, de gran desplazamiento físico y un poco de paciencia. Gracias a dios en el segundo tiempo nos pudo salir el primer gol que nos dio la tranquilidad”

“Esto hizo que el equipo rival saliera un poco y así encontramos el segundo que nos vino bien en el momento preciso para aprovechar el triunfo”, agregó sobre la tranquilidad que le dio el segundo gol de la UC al equipo.

Publicidad

Así las cosas, Universidad Católica tiene la primera opción para clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores y, para ello, deberá vencer o empatar con Boca Juniors en Argentina. Una derrota ‘le sive’ solo si Cruzeiro enreda puntos con el eliminado Barcelona en Brasil.

En síntesis

Universidad Católica derrotó a Barcelona de Guayaquil y sumó 10 puntos.

El delantero Fernando Zampedri anotó los dos goles del triunfo estudiantil.

Publicidad