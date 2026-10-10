¿La UC saldrá del Claro Arena por el aluvión? Esto dice su presidente: “La información…”

Matías Claro abordó las dudas sobre la disponibilidad del recinto tras la catástrofe en San Carlos de Apoquindo.

Universidad Católica zafó de una pesadilla de alta envergadura: no tuvo mayores problemas en el Claro Arena tras el aluvión en Las Condes. A pesar de estar en zona de riesgo, el reducto deportivo no lamentó estragos.

Si bien su duelo vs. Audax Italiano por Copa Chile fue suspendido, la infraestructura de la UC superó la prueba de seguridad. Así lo confirmó el presidente de la institución, Matías Claro.

En conversación con TNT Sports, el timonel de Cruzados abordó el estado del recinto, asegurando que solo hubo inundaciones en algunos estacionamientos. Lo demás está en perfectas condiciones.

“Nosotros suspendimos todo lo que es entrenamiento de las divisiones formativas. Esperamos recuperar rápido el normal funcionamiento del centro deportivo a partir del próximo lunes (12 de octubre)“, comentó.

“Está por verse, va a depender de la maquinaria. Nosotros podemos operar normalmente, sí tenemos algunos problemas de tráfico, que complicaban mucho tener un evento como un partido de fútbol profesional“, agregó.

Matías Claro despejó dudas en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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¿Universidad Católica saldrá del Claro Arena?

Tras ello, el mandamás de la UC fue consultado sobre un eventual traslado de su localía para el encuentro pendiente contra Audax Italiano (debiese disputarse el 19 o 20 de octubre). Por el momento, no hay indicios de modificaciones.

“La información no es completa, pero nosotros esperamos y creemos factible que los problemas viales que se generaron puedan ser resueltos a la brevedad“, respondió.

“De manera que de aquí a que se pueda reprogramar el partido, ese problema esté resuelto y podamos jugar el partido en nuestro estadio, que es lo que queremos“, concluyó.