Matías Claro advierte en Universidad Católica: “Va a haber una renovación importante”

El presidente de la UC avisó que la próxima temporada será de cambios. Busca un plantel competitivo para disputar certámenes internacionales.

La cúpula de Universidad Católica ya planifica su siguiente campaña. A pesar de que la escuadra precordillerana aún no concluye su participación en la categoría de honor, Matías Claro debe analizar cómo afrontar los desafíos de 2027.

¿Qué decisiones tiene en mente? El presidente de la UC conversó con TNT Sports y advirtió que la próxima temporada será de cambios. Principalmente, ello ocurrirá por el inminente arribo de un nuevo gerente deportivo.

Y dicho encargado tendrá que resolver la conformación del primer equipo. Si bien hay negociaciones con representantes de algunos de los 14 jugadores cuyos contratos expiran, la batuta la tendrá el sucesor de José María Buljubasich.

“Esperamos planificar de la mejor manera el año 2027 y queremos darle un impulso muy grande a la competitividad del plantel. Nos quedan siete partidos muy importantes por jugar en el campeonato nacional”, comenzó indicando.

“Cuando hagamos eso, vamos a terminar esas evaluaciones que se hacen periódicamente. La evaluación final se hará con el ciclo completo“, agregó el timonel.

Matías Claro analizó cómo será el 2027 de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica tendrá cambios

Sobre la misma línea, Matías Claro abordó el futuro de Daniel Garnero, quien está vinculado hasta el 31 de diciembre. El DT es del gusto del mandamás, pero la secretaría técnica tendrá que determinar su continuidad.

“Para el nuevo gerente deportivo, una de sus primeras prioridades es evaluar la situación del cuerpo técnico. Eso define de manera muy importante cuál es el perfil de jugadores que vamos a buscar”, señaló.

“Yo estoy tranquilo. Si bien va a haber una renovación importante de plantel, vamos a poder tener uno muy competitivo para el año 2027“, cerró desde el Claro Arena.