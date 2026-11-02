Uno de los jugadores que brillaron en el clásico universitario confirmó que hubo algún desencuentro entre el DT de la UC y el Pitbull.

En Universidad Católica están dejando atrás lo que fueron semanas complejas y todo se vuelve a normalizar tras ganar por 1-0 el clásico universitario, donde ayer (domingo) la UC venció a Universidad de Chile en el Claro Arena.

Pero todavía quedan algunas dudas de lo que ocurrió en la interna de los Cruzados, especialmente con la relación entre el entrenador Daniel Garnero y el ídolo Gary Medel, quien terminó siendo cortado tras un entrevero.

En la última conferencia de prensa el técnico argentino no descartó una discusión entre ambos, pero tampoco lo confirmó, pues prefirió señalar que los problemas del camarín quedan ahí.

Una figura de la UC se fue de tarro

Y este lunes en conversación con Radio ADN, una de las figuras de La Franja en el clásico, el ahora defensor Agustín Farías, confirmó que hubo diferencias entre el DT y el Pitbull.

“Yo creo que en todos los equipos que ha estado uno, siempre pasan cosas, en cualquier trabajo. Y seamos realistas, creo que no todos son amigos con todos, quizás te llevas mejor con alguno que con otro y creo que pasa por ahí”, comenzó diciendo.

“No hay que darle más vuelta, son discusiones que pasan en el día a día como cualquier trabajo”, afirmó el ex Palestino.

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Agustín Farías fue de las figuras de la UC en el clásico universitario. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

“Lo importante ahora es ganar el próximo partido y apuntar al Chile 2, que es lo más importante que tenemos”, completó Farías en diálogo con ‘Los Tenores’.