Daniel Garnero se saca el sombrero por este jugador en la U. Católica: “Es un soldado”

El entrenador de la UC, Daniel Garnero dejó este gran elogio por este jugador de la U. Católica.

Universidad Católica logró una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ dejaron atrás sus malos resultados y lograron vencer por 1-0 a la Universidad de Chile en el Clásico Universitario.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador de la ‘Franja’ Daniel Garnero conversó con los medios de comunicación y habló de la importancia de esta victoria para el elenco de la precordillera ante su clásico rival, el que era clave por el Chile 2.

“Sabíamos que era una parada díficil, el rival tiene muy buenos futbolistas, están todos muy bien, pero era una oportunidad para hacer click y encarar esta recta final de acá a la finalización del torneo con la chance de pelear concretamente el Chile 2″, comenzó señalando Garnero.

Agregando, el estratega dejó claro en el camarín de la Universidad Católica que en este clásico el equipo se jugaba su última chance de poder pelear el cupo de Chile 2 ante la U, por lo que disputaron este partido como una verdadera final.



Garnero elogió a Farías | Foto: Photosport

“Era nuestra última oportunidad, si perdíamos se nos iban a ocho de doce en juegos, la última oportunidad la teníamos hoy, lo sabíamos bien y lo hablamos mucho, los muchachos lo entendieron y jugaron el partido de esa manera, me pone muy contento porque obtuvimos un resultado que nos pone en carrera para pelear por el Chile 2″, declaró.

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Garnero y su elogio a Farías

Concluyendo, Garnero dejó sus palabras de elogio para Agustín Farías, a quien lo destacó por su labor y su buena disponibilidad de siempre poder mostrar su mejor rendimiento en cualquier parte del campo de juego, en donde el DT lo estime conveniente.

“Muy bien, la verdad que Agustín es un soldado, él para que lo necesites y en la posición que lo necesites, da lo máximo y contagia, esta reacción que tuvo el equipo tiene mucho que ver el carácter, la personalidad y el juego de Agustín, así que estamos muy contentos”, cerró.