La probable formación de la Universidad Católica para el clásico ante Universidad de Chile

La Universidad Católica prepara su formación para lo que será su clásico ante la Universidad de Chile.

Universidad Católica toma sus últimos apuntes previo a un importante compromiso que tendrá dentro de la Liga de Primera, en donde el conjunto de la ‘Franja’ se enfrentará ante la Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario.

Para este duelo, el estratega de la UC, Daniel Garnero ha trabajado con todo para llegar de la mejor forma a este partido, en la que espera reencontrarse con su mejor versión futbolística para poder sumar una victoria.

La escuadra de la precordillera tiene la gran necesidad de poder sumar los tres puntos para prenderse nuevamente en la lucha por el Chile 2, en la que su gran rival en esta pelea es la misma Universidad de Chile.

En este compromiso, el DT de la Universidad Católica cuenta con bajas y varias dudas para enfrentar a la U, en la que no podrá contar con Fernando Zuqui y la presencia de Branco Ampuero, Daniel González y Justo Giani, hoy es toda una interrogante.

La UC quiere volver a los triunfos | Foto: Photosport

La formación de la UC

La formación de la Universidad Católica sería con: Darío Melo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en el ataque.

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El duelo entre la Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará este domingo 1 de noviembre a partir de las 12:30 horas en el Claro Arena.