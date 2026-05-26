Juan Francisco Rossel es operado de urgencia en la UC: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

El delantero de la Universidad Católica Juan Francisco Rossel será baja en los 'Cruzados'.

Universidad Católica sufrió un duro golpe este pasado fin de semana tras lo que fue la dura derrota en el torneo nacional ante Colo Colo por 2-1, resultado que sin duda lo aleja de lo que es su lucha por el título en este 2026.

Además del baldazo de agua fría tras el mal resultado, en las últimas horas en el conjunto que es comandado por Daniel Garnero recibieron una dura noticia pensando en lo que será su próximo desafío por la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

La UC tendrá la sensible baja del delantero Juan Francisco Rossel, quien no podrá estar disponible ante los ‘Xeneizes‘ tras un serio problema que sufrió en el último duelo ante Colo Colo.

El atacante recibió un duro golpe por parte de Arturo Vidal en uno de sus ojos, el que lo terminó sacando del partido y que el día siguiente hizo que el delantero se sometiera a un procedimiento ocular urgente.

Rossel preocupa en la UC | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Marco Escobar en su cuenta de ‘X‘, en la que indicó que el delantero de la UC se sometió a una cirugía ocular, la que lo tendrá marginado del duelo clave de los ‘Cruzados’ por la Copa Libertadores.

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Esta baja sin duda que es importante para la UC, quien pierde al reemplazante natural de Fernando Zampedri y por más de un partido, lo que se hace un serio dolor de cabeza para Daniel Garnero.

Se estima que la recuperación del atacante de la Universidad Católica pueda estar entre las 2 a 4 semanas, todo esto dependiendo de lo que sea su evolución diaria después de este procedimiento, en la que esperan que desde el club se den más detalles al respecto.

En Síntesis

Universidad Católica perdió 2-1 ante Colo Colo y se alejó del título nacional 2026.

perdió 2-1 ante Colo Colo y se alejó del título nacional 2026. Juan Francisco Rossel sufrió una cirugía ocular de urgencia tras un golpe de Arturo Vidal.

sufrió una cirugía ocular de urgencia tras un golpe de Arturo Vidal. El delantero será baja entre 2 y 4 semanas en la Universidad Católica.

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