El histórico de Universidad Católica cuestionó el rendimiento del delantero argentino. No le gustó su versión contra Colo Colo.

Universidad Católica no aprovechó su superioridad inicial y cayó 2-1 ante Colo Colo. La escuadra precordillerana cedió valiosos puntos en casa, lo que fue analizado por Patricio Toledo.

El histórico arquero conversó con BOLAVIP Chile y apuntó contra una figura de la UC. Para él, Justo Giani no está en su mejor versión y así lo demostró en la derrota ante el archirrival.

Es que según su punto de vista, el delantero argentino ha sido superado por su competencia. Por ello, cree que pasó la cuenta su presencia en la cancha contra el conjunto albo.

“Colo Colo hizo un buen partido, inteligente, ganaron las pelotas en el mediocampo, creo que ahí se produjo una diferencia enorme con respecto a Universidad Católica“, lanzó.

En dicha línea, la leyenda de la UC agregó: “(Justo) Giani no ha sido el jugador que vimos en los primeros partidos cuando él llegó, me parece que se ha ido quedando un poco”.

Patricio Toledo no aprobó a Justo Giani en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad Católica piensa en Boca Juniors

Finalmente, Pato Toledo abordó el siguiente compromiso del elenco de San Carlos de Apoquindo: tendrá que visitar La Bombonera por la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.

“Están pensando en la Copa Libertadores, para avanzar lo más alto posible. En el partido de ayer me parece que se equivocaron, Universidad Católica en algún momento pudo haber dado una sorpresa más grande”, cerró.

En síntesis:

Patricio Toledo criticó el rendimiento del delantero Justo Giani tras caer ante Colo Colo.

criticó el rendimiento del delantero Justo Giani tras caer ante Colo Colo. El atacante argentino Justo Giani ha bajado su nivel futbolístico según el análisis de Patricio Toledo.

ha bajado su nivel futbolístico según el análisis de Patricio Toledo. El club Universidad Católica enfrentará a Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores.