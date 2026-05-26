Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Ex Universidad de Chile

Mercado de Fichajes 2026: ex figura de Universidad de Chile se acerca a Independiente de Avellaneda

El ex futbolista de la Universidad de Chile se acerca a Independiente de Avellaneda en este mercado de pases.

Ex Universidad de Chile es opción para reforzar a Independiente
© PhotosportEx Universidad de Chile es opción para reforzar a Independiente

El mercado de fichajes ya empieza a instalarse en lo que será su ventana a mitad de este 2026, en la que los clubes del mundo buscarán reforzar sus planteles para lo que será la segunda parte del año.

Uno de los países en donde sin duda se moverá con todo el mercado es en Argentina, en la que Independiente de Avellaneda de Gustavo Quinteros ya empieza a analizar nombres para reforzar su plantel.

Una de las opciones que ha aparecido para el conjunto argentino se trata de un seleccionado chileno, con pasado en la Universidad de Chile y que hoy juega en el fútbol mexicano.

Se trata del volante Rodrigo Echeverría, el jugador nacido y criado en la U y que hoy milita en León de México, es una de las opciones que tiene el ‘Rojo’ para reforzarse en la segunda parte del año.

Echeverría es opción en Independiente | Foto: Photosport

Echeverría es opción en Independiente | Foto: Photosport

Así ha sido informado durante las últimas horas desde el otro lado de la cordillera, en la que el volante nacional es fuertemente vinculado con Independiente y que los próximos días, pueden ser claves respecto a esta posible operación.

Hoy en día, Rodrigo Echeverría se encuentra en los trabajos de la Selección Chilena pensando en los duelos amistosos ante Portugal y Congo, los que están pactados para el mes de junio.

Ver también

¿Se viene el bombazo de Universidad de Chile? Destapan las cuatro ofertas que maneja Alexis Sánchez

En Síntesis

  • Independiente de Avellaneda busca fichar al seleccionado chileno Rodrigo Echeverría a mitad de 2026.
  • Rodrigo Echeverría, actual volante del León de México, es opción para reforzar al club argentino.
  • El jugador concentra con la Selección Chilena para amistosos ante Portugal y Congo en junio.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones