Mercado de Fichajes 2026: ex figura de Universidad de Chile se acerca a Independiente de Avellaneda

El ex futbolista de la Universidad de Chile se acerca a Independiente de Avellaneda en este mercado de pases.

El mercado de fichajes ya empieza a instalarse en lo que será su ventana a mitad de este 2026, en la que los clubes del mundo buscarán reforzar sus planteles para lo que será la segunda parte del año.

Uno de los países en donde sin duda se moverá con todo el mercado es en Argentina, en la que Independiente de Avellaneda de Gustavo Quinteros ya empieza a analizar nombres para reforzar su plantel.

Una de las opciones que ha aparecido para el conjunto argentino se trata de un seleccionado chileno, con pasado en la Universidad de Chile y que hoy juega en el fútbol mexicano.

Se trata del volante Rodrigo Echeverría, el jugador nacido y criado en la U y que hoy milita en León de México, es una de las opciones que tiene el ‘Rojo’ para reforzarse en la segunda parte del año.

Echeverría es opción en Independiente | Foto: Photosport

Así ha sido informado durante las últimas horas desde el otro lado de la cordillera, en la que el volante nacional es fuertemente vinculado con Independiente y que los próximos días, pueden ser claves respecto a esta posible operación.

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Hoy en día, Rodrigo Echeverría se encuentra en los trabajos de la Selección Chilena pensando en los duelos amistosos ante Portugal y Congo, los que están pactados para el mes de junio.

En Síntesis

Independiente de Avellaneda busca fichar al seleccionado chileno Rodrigo Echeverría a mitad de 2026.

busca fichar al seleccionado chileno Rodrigo Echeverría a mitad de 2026. Rodrigo Echeverría , actual volante del León de México, es opción para reforzar al club argentino.

, actual volante del León de México, es opción para reforzar al club argentino. El jugador concentra con la Selección Chilena para amistosos ante Portugal y Congo en junio.

‼️ DEL GUSTO DEL DT



📌 Rodrigo Echeverría fue ofrecido a #Independiente por el Grupo Pachuca en estos días.



👀 El volante chileno de 31 años, hoy en #León 🇲🇽, es del gusto de Gustavo Quinteros y ya había sonado en otros mercados. pic.twitter.com/ENO9H2mmai — Rojo De Locura (@rojodelocuraok) May 26, 2026