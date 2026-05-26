Se reveló nuevo material tras lo que fue este encontrón entre Vicente Bernedo y Javier Correa.

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo sigue dejando reacciones y todo esto tras lo que fue el feroz conflicto que se produjo al final del partido, en la que ambos equipos fueron parte de una intensa discusión que tuvo empujones y golpes.

Dentro de este conflicto, los jugadores que sin duda encendieron con todo este pleito fueron el portero de la UC, Vicente Bernedo y el goleador de Colo Colo, Javier Correa, quienes apenas finalizar el duelo, se dijeron de todo dentro del campo de juego y tuvieron que ser separados.

En las últimas horas, desde TNT Sports liberaron nuevas imágenes de lo que fue este conflicto entre ambos jugadores, en la que se supo el origen de su enfrentamiento, la que terminó siendo la mecha que encendió todo este pleito en el Claro Arena.

Tras terminar el partido, Correa saltó efusivamente al campo de juego a celebrar el triunfo de Colo Colo y con mirada desafiante a la parcialidad de la UC, algo de lo que se percató Bernedo, a quien no le gustó mucho esa actitud y fue a frenar al delantero de Colo Colo.

Después de esto, Correa recordó lo que fue la celebración del último triunfo de la UC en el Estadio Monumental ante Colo Colo, en donde el argentino le indicó “celebraste en mi cancha, bancatela”.

VIDEO: REVISA EL ENCONTRÓN DE CORREA CON BERNEDO

El origen del pleito entre Bernedo y Correa pic.twitter.com/8MVDGK6M2b — Gerald (@g_rosalescd) May 26, 2026