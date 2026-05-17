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Universidad Católica actualiza el estado de Fernando Zampedri y preocupa a los hinchas

En la Universidad Católica hicieron actualización a la situación de Fernando Zampedri.

Fernando Zampedri y su nueva actualización tras su duro golpe
© PhotosportFernando Zampedri y su nueva actualización tras su duro golpe

Universidad Católica logró un vital triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ viajaron a la quinta región para imponerse por 2-0 ante Deportes Limache.

A pesar del triunfo, en el mundo de la ‘Franja’ quedaron con mucha preocupación tras lo que fue la compleja situación que le tocó vivir a su goleador y capitán, Fernando Zampedri, quien tras un duro choque sufrió un traumatismo cráneo nasal.

Sobre esta situación, hace unos instantes desde la Universidad Católica emitieron una nueva actualización en sus redes sobre el estado de Fernando Zampedri, la que los hinchas esperaban con expectación.

“El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, pasó buena noche en su domicilio hasta donde fue derivado luego de los exámenes realizados, la noche del sábado, en la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo”, partieron señalando.

Zampedri preocupa a todos en la UC | Foto: Photosport

Zampedri preocupa a todos en la UC | Foto: Photosport

“El escáner al que se sometió el jugador arrojó una fractura nasal que afecta a los huesos propios y al tabique. Se indicó analgesia, frío local y posterior evaluación ambulatoria de un otorrinolaringólogo”, agregaron.

“La mañana de este domingo Fernando Zampdri acompañó al equipo en la práctica realizada tras el juego ante Limache”, concluyeron.

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Zampedri preocupa en semana clave en la UC

Previo a una semana decisiva para la Universidad Católica tanto en ámbito internacional como nacional, la presencia del ‘Toro’ hoy en día es toda una interrogante para los duelos ante Barcelona y Colo Colo.

Las próximas horas podrán ser claves para poder conocer como será la recuperación de Zampedri ante este problema, en la que aún deben definir con los especialistas si será necesaria o no un procedimiento.

Desde la Universidad Católica cruzan los dedos para que la situación de Zampedri sea lo menos engorrosa posible y que pueda volver a las canchas lo más pronto posible.

En Síntesis

  • El informe médico de Universidad Católica confirmó la fractura nasal de Fernando Zampedri.
  • Al jugador se le indicó analgesia, frío local y evaluación posterior por un otorrinolaringólogo.
  • El ‘Toro’ está en duda para el duelo ante Barcelona de Ecuador y Colo Colo.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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