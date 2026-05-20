Universidad Católica se prepara para lo que será una verdadera final dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ recibirán en el Claro Arena a Barcelona de Ecuador, con la misión de sumar los tres puntos para encaminar su clasificación a la próxima ronda.

En las últimas horas, el estratega Daniel Garnero conversó con TNT Sports y habló de un importante tema y que trata de la presencia del atacante Fernando Zampedri, tras lo que fue su duro golpe que recibió ante Deportes Limache, en la que dejó su respuesta.

“Lo ví y me sorprendió gratamente, que pudo hacer un entrenamiento especial y lo pudo hacer, con el correr del tiempo se verá”, parte señalando Garnero.

Siguiendo en aquello, el estratega sabe que estas próximas horas pueden ser cruciales para ver la evolución del ‘Toro’, en la que espera que se le desinflame la zona del golpe para que pueda ir mostrando una evolución,

Zampedri preocupa a todos en la UC | Foto: Photosport

“Tiene un golpe muy fuerte, está todo muy inflamado, pero yo le decía ‘en 48 horas más ese inflamación puede reducirse’, eso lo puede ayudar en la ventilación, en la parte estética el pobre está un desastre”, declara.

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Finalizando, Garnero indicó que en esta jornada tomará la importante decisión sobre si contará o no con Fernando Zampedri para este importante duelo ante Barcelona, en la que verá su evolución y cómo van sus entrenamientos con la mascarilla especial.

“Si se puede bancar la mascarilla y puede respirar bien, no creo que tenga mucho inconveniente, pero vamos a ir viéndolo y ya mañana (hoy) definiremos”, cerró.

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