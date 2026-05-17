La esposa de Fernando Zampedri lleva calma a la UC tras lesión ante Deportes Limache: esto subió en Instagram

La preocupación se instaló en la UC pensando en el choque ante Barcelona por Copa Libertadores, aunque una publicación en redes sociales cambió el ánimo de los hinchas.

Universidad Católica volvió a sonreír en la Liga de Primera 2026. El elenco dirigido por Daniel Garnero derrotó por 2 a 0 a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, en un compromiso válido por la duodécima fecha del campeonato nacional.

Sin embargo, más allá del importante triunfo cruzado, todas las miradas se las llevó la preocupante situación que protagonizó Fernando Zampedri en pleno encuentro.

La acción ocurrió a los 31 minutos del compromiso, cuando Misael Llantén impactó fuertemente con su rodilla el rostro del goleador histórico de los Cruzados. El delantero argentino nacionalizado chileno generó rápidamente preocupación entre sus compañeros, rivales e integrantes del cuerpo técnico.

El momento exacto del rodillazo a Fernando Zampedri | FOTO: Andres Pina/Photosport

Tras recibir atención médica en el terreno de juego, “El Toro” no pudo continuar en el partido y fue trasladado de inmediato a una clínica en Santiago para someterse a diversos exámenes en la zona de la nariz y descartar una lesión de mayor gravedad.

Hinchas de la UC respiran: la esposa de Zampedri actualiza el estado del goleador

Pese al fuerte impacto, con el correr de las horas comenzó a llegar tranquilidad desde el entorno del delantero. Fue su esposa, Fernanda Benavidez, quien compartió una historia en Instagram junto al capitán cruzado, bajando la preocupación de los hinchas de la Franja.

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“Gracias a todos, Zampe está bien… unos puntitos para el Toro”, escribió la pareja del atacante.

Además, Benavidez también se refirió a lo que será el duelo ante el Ídolo del Astillero por la Libertadores. “Será el enmascarado nomás”, remató, dejando entrever que Zampedri utilizaría una protección facial en dicho encuentro.

La historia que publicó la esposa de Fernando Zampedri: