La probable formación de Universidad Católica para enfrentar a O’Higgins por la Liga de Primera

La formación que prepara Daniel Garnero en la Universidad Católica para enfrentar a O'Higgins.

Universidad Católica comienza a ultimar detalles para lo que será su importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se deben enfrentar ante O’Higgins de Rancagua en el Claro Arena.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha trabajado de buena forma con sus dirigidos pensando en lo que es este partido, en la que vienen con el ánimo arriba tras su reciente victoria ante Coquimbo Unido.

El DT de la ‘Franja’ tiene una importante baja para este partido, en la que no podrá contar con Fernando Zuqui, quien cumple su última fecha de suspensión y está en duda el atacante Justo Giani, por problemas físicos.

La gran noticia para el estratego de los ‘Cruzados’, es que volverá a la convocatoria Matías Palavecino, quien cumplió su fecha de suspensión tras ver la tarjeta roja ante Ñublense de Chillán.

La UC va por un nuevo triunfo | Foto: Photosport

La formación de la UC

De esta forma, la probable formación de la UC sería con: Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Matías Palavecino en el mediocampo; Diego Corral, Fernando Zampedri y Clemente Montes en ataque.

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El duelo entre Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua se disputará este lunes 31 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena y el árbitro de este encuentro será Juan Lara.