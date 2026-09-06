Fernando Zampedri se florea por su presente en la UC y deja un mensaje a la U: “Nosotros estamos…”

El delantero y capitán de la Universidad Católica, Fernando Zampedri habló tras el triunfo de la UC

Universidad Católica logró un tremendo triunfo en condición de visitante dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ vencieron por 1-0 a Everton de Viña del Mar y se prenden con todo en la lucha por el Chile 2.

Tras lo que fue este duelo, el delantero Fernando Zampedri habló con TNT Sports y se refirió a esta importante victoria para el equipo de la precordillera ante uno de sus rivales directos.

“Conseguimos el arco en cero que es muy importante. Nos llevamos tres puntos muy valiosos en una cancha difícil contra un equipo que juega bien”, comenzó señalando Zampedri.

Por otro de los temas que fue consultado el ‘Toro’ es por lo que ha sido su importante registro goleador que ha dejado en el fútbol chileno, en el que sigue agigantando su historia, algo que hasta día de hoy sigue sin dimensionar.

Zampedri fue figura en la UC | Foto: Photosport

“No pienso nada en la dimensión de lo que estoy haciendo. Solamente pienso en el equipo, en hacer goles y en sumar mi granito de arena. Como digo siempre, es trabajar, trabajar y trabajar, que esto paga”, declaró.

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Zampedri y su mensaje a la U

Concluyendo, Zampedri dejó un importante mensaje en lo que es la gran lucha con la Universidad de Chile en el Chile 2, en la que avisó que la Universidad Católica hará todo para quedarse con el cupo que lo lleva a la Copa Libertadores 2027.

“El primer puesto se escapó, y nosotros estamos luchando por el segundo puesto que te lleva a Copa Libertadores, que es muy importante”, cerró.