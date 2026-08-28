El histórico de Universidad Católica que podría tomar el cargo de José María Buljubasich

El histórico de la Universidad Católica que toma fuerza para reemplazar a José María Buljubasich.

Universidad Católica ha vivido una semana bastante ajetreada fuera de la cancha y todo esto tras lo que fue la salida de José María Buljubasich de la Gerencia Deportiva de los ‘Cruzados’ tras los malos resultados del club.

Esta salida sin duda que fue un duro golpe para toda la institución, en la que tras varios años de servicios al club, el ‘Tati’ dejó la Universidad Católica y su cargo hoy es toda una interrogante.

Con este escenario, desde la directiva de la precordillera empiezan a ver alternativas para poder encontrar al reemplazante de José María Buljubasich, en la que un histórico de club comienza a tomar fuerza.

El histórico de la UC que podría reemplazar al ‘Tati’

Beto Acosta toma fuerza en la UC | Foto: Photosport

En las últimas horas, desde EMOL informaron que desde la Universidad Católica empezaría a tomar fuerza el nombre de un histórico como lo es el argentino, Alberto Acosta, quien sería uno de los grandes candidatos para la UC.

El ‘Beto’ ya ha tenido importantes cargos después de su gran carrera futbolística, en la que trabajó en la Secretería Técnica de San Lorenzo y ejerció funciones dirigenciales en su Real Pilar.

Publicidad

Se espera que los próximos días puedan ser decisivos en la Universidad Católica, en la que desean tener prontamente al reemplazante de José María Buljubasich, pensando en los desafíos del club para el 2027.

En Síntesis