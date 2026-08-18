¿Por qué no juega Fernando Zampedri en el duelo entre Universidad Católica y Estudiantes en la Copa Libertadores?

El delantero y capitán, Fernando Zampedri no dirá presente en el duelo entre U. Católica y Estudiantes por esta razón.

Universidad Católica tiene hoy un importante duelo en la Copa Libertadores, en donde el conjunto comandado por Daniel Garnero se enfrenta en el duelo de vuelta ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de esta competición.

Para este encuentro, el estratego argentino ya tiene en su mente lo que será su onceno para este duelo clave, en la que contará con varias bajas y un importante jugador no podrá decir presente

Se trata del delantero, Fernando Zampedri, la gran figura y goleador del conjunto de la ‘Franja’ que no podrá ser opción para el equipo de Garnero en este duelo crucial.

¿La razón de sus ausencia?: El delantero de 38 años no podrá estar disponible tras llegar a su tercera tarjeta amarilla dentro de la Copa Libertadores en el duelo de ida ante los ‘Pincharratas’, la que le significa una fecha de suspensión.

Zampedri no podrá jugar en la UC | Foto: Photosport

De esta forma, Zampedri quedará fuera de uno de los duelos más importantes de la Universidad Católica en los últimos años y Daniel Garnero buscará encontrar a su reemplazo para este partido vital a nivel continental.

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¿Cuándo es el duelo entre Universidad Católica y Estudiantes por la Copa Libertadores?

El duelo de vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se disputará este martes 18 de agosto en el Claro Arena a partir de las 20:30 hora y lo podrás seguir por Disney+ y CHV.