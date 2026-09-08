Los Cruzados pierden a un titular indiscutido para los próximos partidos y posiblemente lo que resta de la Liga de Primera 2026.

En plena lucha por el Chile 2 para clasificar a la Copa Libertadores 2027, Universidad Católica sufre una sensible baja, que incluso tendrá que pasar por el quirófano.

Se trata del lateral izquierdo Eugenio Mena, que sufrió una lesión en la rodilla, específicamente un esguince, según dieron a conocer desde Cruzados el pasado sábado, previo al partido contra Everton de Viña del Mar.

En aquel duelo, el bicampeón de América fue reemplazado por Cristián Cuevas, que dio la asistencia para la victoria por 1-0 en el Estadio Sausalito.

La UC pierde a Eugenio Mena

Pero la lesión sería más compleja de lo que se creía en un principio, incluso este martes el periodista Marco Escobar de DSports dio a conocer que mañana (miércoles) el Keno Mena será operado.

El carrilero de 38 años se convierte en la octava baja por lesión en La Franja y es el quinto por problemas de rodilla, sumándose a Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga, Juan Francisco Rossel y Darío Melo.

Lo complejo para la UC es que Mena podría perderse lo que resta de la temporada, justo cuando están peleando palmo a palmo con Universidad de Chile el segundo lugar de la Liga de Primera 2026. Para el cierre del torneo restan ocho jornadas.

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Eugenio Mena se convierte en una baja de largo plazo en U. Católica. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis