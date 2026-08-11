Universidad Católica busca la hazaña: esta es su formación para visitar a Estudiantes

La UC tendrá una dura misión en Argentina. Para ello, Daniel Garnero tendrá que realizar diversas modificaciones.

Universidad Católica se alista para su primer desafío contra Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores. La escuadra precordillerana ya está en el vecino país para el encuentro de ida.

Para tal duelo, Daniel Garnero tiene definida su formación titular. El DT argentino tuvo que ajustar el dibujo táctico ante las numerosas bajas y apelará a una hazaña para quedarse con la victoria.

Considerando las ausencias de Sebastián Arancibia, Clemente Montes y Juan Ignacio Díaz por lesión, el entrenador realizó diversas modificaciones. El mediocampo será clave en esta ocasión.

¿Por qué? El cuerpo técnico se inclinó por darle peso a tal sector de la cancha, incluyendo a Cristián Cuevas, Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez. En dicha zona, la UC quiere adueñarse del balón.

En tanto, el ataque se verá disminuido y Fernando Zampedri tendrá que luchar en compañía de Justo Giani, aunque este último se desempeñaría unos metros más atrás. La cooperación será vital para recuperar el esférico.

Fernando Zampedri liderará a Universidad Católica vs. Estudiantes. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad Católica vs. Estudiantes

El once de la UC será con: Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Gary Medel, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas, Jimmy Martínez; Justo Giani y Fernando Zampedri.

Cabe consignar que tal partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se jugará este martes 11 de agosto. Está programado para las 20:30 horas de Chile en el Estadio UNO.

Cabe consignar que este compromiso podrá ser sintonizado a través de Disney+ en su plan premium.