“Me tiene podrido”: El jugador más criticado de la UC tras el primer tiempo ante Cruzeiro

Las redes sociales estallaron y muchos hinchas de Universidad Católica ya piden su cambio para el complemento.

En el Claro Arena, Universidad Católica está afrontando un partido de suma importancia ante Cruzeiro por la fecha 4 de la apasionante Copa Libertadores 2026.

El duelo entre el cuadro de la Franja y el elenco brasileño es clave, considerando que cada detalle puede marcar diferencias en la lucha por la clasificación a los octavos de final del Grupo D.

En el primer tiempo, ambos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador, aunque a los Cruzados les costó generar juego asociado en el mediocampo.

Cristián Cuevas, blanco de críticas de los hinchas de la Católica

En ese escenario, el rendimiento de uno de los jugadores de la UC generó molestia entre los hinchas, quienes expresaron su descontento en redes sociales.

¿De quién se trata? De Cristián “Cimbi” Cuevas, quien fue apuntado como uno de los principales responsables del bajo funcionamiento en la zona central del equipo de Daniel Garnero.

Cristián Cuevas no ha gravitado en el mediocampo de la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

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“Me tiene podrido”, fue una de las frases más repetidas por los fanáticos cruzados, reflejando la molestia con el desempeño del futbolista de 31 años.

Los comentarios de los hinchas de la UC en contra del Cimbi Cuevas:

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