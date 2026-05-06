Universidad Católica sale esta noche a jugarse la vida frente al Cruzeiro por la fecha cuatro de la fase de grupos de Copa Libertadores. Un triunfo dejará a los “Cruzados” como punteros indiscutidos en el denominado “grupo de la muerte” del certamen continental.
El elenco de Daniel Garnero cuenta con una chance inmejorable. Esto, luego de que Boca Juniors cayera este martes ante Barcelona de Guayaquil por la mínima en Ecuador.
Ante aquel resultado, los de la franja podrían quedar como punteros solitarios si vencen al elenco brasileño. Ojo: la UC ya les hizo la gracia en Belo Horizonte, por lo que las expectativas en el Claro Arena no son para nada bajas.
Cabe recordar que, de momento, por los enfrentamientos entre sí y la cantidad de goles que anotó la UC a todos sus rivales, llegan ya como líderes de su grupo aunque Boca, Cruzeiro y el elenco precordillerano tienen 6 unidades.
Sigue acá el minuto a minuto entre Universidad Católica vs. Cruzeiro
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13' Tarjeta amarilla en Universidad Católica
Justo Giani es amonestado en la UC por una falta sobre Kaio Jorge
7' Hay un invitado de piedra en el Claro Arena: La niebla
La UC recibe a Cruzeiro en el Claro Arena.
¡Comienza el partido en el Claro Arena!
El árbitro colombiano Andrés Rojas da el pitazo inicial al partido entre Universidad Católica y Cruzeiro, mueven los brasileños.
Esta es la planilla oficial del duelo entre Universidad Católica y Cruzeiro
Planilla Universidad Católica vs Cruzeiro
Así luce el camarín cruzado
El camarín de la UC antes de enfrentar a Cruzeiro.
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¡CRUZEIRO LO PASA MAL EN EL BRASILEIRAO!
En tanto, el Cruzeiro no pasa un buen presente en el Brasileirao. Los "Raposa" están actualmente en el puesto 15 del certamen con 16 puntos a 17 del líder Palmeiras que tiene 33.
¡ASÍ ESTÁ LA UC EN LA LIGA DE PRIMERA!
Universidad Católica llega a este partido en la quinta posición de la Liga de Primera 2026 con 17 unidades. El líder es Colo Colo con 24.
LAS BAJAS CRUZADAS ANTE CRUZEIRO
⚕️ Parte Médico: Universidad Católica vs Cruzeiro | CONMEBOL #Libertadores 2026
Amigos y amigas de BOLAVIP. Esta tarde puede ser una jornada histórica para Universidad Católica, por lo que acá te traeremos todos los detalles del electrizante encuentro que tendrá la UC frente a Cruzeiro por COPA LIBERTADORES.
Periodista chileno con seis años de experiencia en medios digitales del deporte y la música. Trabajó en EnCancha.cl y SintesisChile.cl, además de desempeñarse como community manager en América Solidaria, Futuros para el Tenis, Rockaxis y Resistance.cl. Llegó a Bolavip en 2024.