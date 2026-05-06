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Copa Libertadores

Copa Libertadores EN VIVO | Universidad Católica vs. Cruzeiro: Minuto a Minuto

El elenco "Cruzado" saldrá a jugarse el todo por el todo para quedarse con el liderato del Grupo D de manera indiscutida.

Universidad Católica enfrenta a Cruzeiro en un partido clave para avanzar en la Copa Libertadores.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTUniversidad Católica enfrenta a Cruzeiro en un partido clave para avanzar en la Copa Libertadores.

Universidad Católica sale esta noche a jugarse la vida frente al Cruzeiro por la fecha cuatro de la fase de grupos de Copa Libertadores. Un triunfo dejará a los “Cruzados” como punteros indiscutidos en el denominado “grupo de la muerte” del certamen continental.

El elenco de Daniel Garnero cuenta con una chance inmejorable. Esto, luego de que Boca Juniors cayera este martes ante Barcelona de Guayaquil por la mínima en Ecuador.

Ante aquel resultado, los de la franja podrían quedar como punteros solitarios si vencen al elenco brasileño. Ojo: la UC ya les hizo la gracia en Belo Horizonte, por lo que las expectativas en el Claro Arena no son para nada bajas.

Cabe recordar que, de momento, por los enfrentamientos entre sí y la cantidad de goles que anotó la UC a todos sus rivales, llegan ya como líderes de su grupo aunque Boca, Cruzeiro y el elenco precordillerano tienen 6 unidades.

Sigue acá el minuto a minuto entre Universidad Católica vs. Cruzeiro

13' Tarjeta amarilla en Universidad Católica

Justo Giani es amonestado en la UC por una falta sobre Kaio Jorge

7' Hay un invitado de piedra en el Claro Arena: La niebla

La UC recibe a Cruzeiro en el Claro Arena.

La UC recibe a Cruzeiro en el Claro Arena.

¡Comienza el partido en el Claro Arena!

El árbitro colombiano Andrés Rojas da el pitazo inicial al partido entre Universidad Católica y Cruzeiro, mueven los brasileños.

Esta es la planilla oficial del duelo entre Universidad Católica y Cruzeiro

Planilla Universidad Católica vs Cruzeiro

Planilla Universidad Católica vs Cruzeiro

Planilla Universidad Católica vs Cruzeiro
Planilla Universidad Católica vs Cruzeiro

Así luce el camarín cruzado

El camarín de la UC antes de enfrentar a Cruzeiro.

El camarín de la UC antes de enfrentar a Cruzeiro.

¡CRUZEIRO LO PASA MAL EN EL BRASILEIRAO!

En tanto, el Cruzeiro no pasa un buen presente en el Brasileirao. Los "Raposa" están actualmente en el puesto 15 del certamen con 16 puntos a 17 del líder Palmeiras que tiene 33.

¡ASÍ ESTÁ LA UC EN LA LIGA DE PRIMERA!

Universidad Católica llega a este partido en la quinta posición de la Liga de Primera 2026 con 17 unidades. El líder es Colo Colo con 24.

LAS BAJAS CRUZADAS ANTE CRUZEIRO

¡EL 11 DE LA VISITA!

¡ASÍ JUEGA LA UC!

¡LLEGARON LAS FIGURAS!

¡EN MINUTOS TENDREMOS LAS ALINEACIONES!

Dentro de pocos minutos, la UC y Cruzeiro entregarán sus formaciones oficiales para el duelo en el Claro Arena.

¿QUÉ DICE LA IA SOBRE ESTE PARTIDO?

¿Cómo les irá a los Cruzados según la IA?

https://bolavip.com/cl/ucatolica/la-ia-se-la-juega-y-sorprende-predice-el-resultado-exacto-de-universidad-catolica-vs-cruzeiro

EL EQUIPO QUE LOGRÓ LA HAZAÑA EN BRASIL

¡BIENVENIDOS, AMIGOS Y AMIGAS DE BOLAVIP CHILE!

Amigos y amigas de BOLAVIP. Esta tarde puede ser una jornada histórica para Universidad Católica, por lo que acá te traeremos todos los detalles del electrizante encuentro que tendrá la UC frente a Cruzeiro por COPA LIBERTADORES.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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