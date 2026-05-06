El elenco "Cruzado" saldrá a jugarse el todo por el todo para quedarse con el liderato del Grupo D de manera indiscutida.

Universidad Católica sale esta noche a jugarse la vida frente al Cruzeiro por la fecha cuatro de la fase de grupos de Copa Libertadores. Un triunfo dejará a los “Cruzados” como punteros indiscutidos en el denominado “grupo de la muerte” del certamen continental.

El elenco de Daniel Garnero cuenta con una chance inmejorable. Esto, luego de que Boca Juniors cayera este martes ante Barcelona de Guayaquil por la mínima en Ecuador.

Ante aquel resultado, los de la franja podrían quedar como punteros solitarios si vencen al elenco brasileño. Ojo: la UC ya les hizo la gracia en Belo Horizonte, por lo que las expectativas en el Claro Arena no son para nada bajas.

Cabe recordar que, de momento, por los enfrentamientos entre sí y la cantidad de goles que anotó la UC a todos sus rivales, llegan ya como líderes de su grupo aunque Boca, Cruzeiro y el elenco precordillerano tienen 6 unidades.

Sigue acá el minuto a minuto entre Universidad Católica vs. Cruzeiro