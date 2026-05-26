Los "Cruzados" se jugarán el liderato del Grupo D ante Boca en La Bombonera. Una victoria los hará clasificar como primeros de su grupo.

Universidad Católica se juega este jueves una verdadera final por la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Daniel Garnero visitará a Boca Juniors en La Bombonera, obligado a sumar para seguir soñando con avanzar en el Grupo D. Y desde Argentina, un viejo conocido cruzado entregó su análisis.

Se trata de Darío “Pollo” Bottinelli, campeón con la UC en 2010 y hoy director de metodología en las divisiones menores de River Plate, quien conversó con Los Tenores de Radio ADN y sorprendió al asegurar que la presión no recae sobre los cruzados, sino sobre el cuadro xeneize.

“Va a ser un partido difícil. La presión igualmente la tiene Boca. Los equipos grandes exigen siempre estar en los primeros lugares y competir”, afirmó el ex volante argentino, quien además expresó su deseo de ver a la Franja sacar un resultado positivo en Buenos Aires.

Bottinelli cree que la UC tiene chances ante Boca: “Puede sacar un empate o una victoria”

El ex mediocampista profundizó sobre cómo debería plantear el encuentro el elenco de Daniel Garnero y sostuvo que el orden táctico será clave para competir en La Bombonera ante el siempre complicado Boca Juniors.

“Si está bien ordenado tácticamente, haciendo bloques juntos y transiciones rápidas, creo que lo puede dañar a Boca”, señaló.

Incluso fue más allá con su pronóstico: “Es un partido de 90 minutos contra un rival muy importante, pero creo que Católica puede sacar un empate o también una victoria”.

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El “Pollo” apuesta por un triunfo de la UC en La Bombonera (Foto: Photosport)

Además, el “Pollo” coincidió con una percepción que se ha instalado durante esta Copa Libertadores: la UC parece sentirse más cómoda jugando fuera de casa: “Creo que sí, le sienta mejor de visitante. Católica tiene jugadores rápidos y puede lastimar mucho a Boca en las transiciones”, explicó.

El cariño por la UC y su sueño de volver algún día como entrenador

Más allá del duelo copero, el argentino recordó su paso por San Carlos y reconoció que mantiene un fuerte vínculo emocional con el club: “La gente siempre me manifiesta cariño y eso es importante para un jugador. Me pone muy feliz”, comentó.

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Incluso dejó abierta una puerta pensando en el futuro: “Siempre me ha gustado el tema de ser entrenador. Ojalá algún día pueda tener esa posibilidad en Católica, pero primero hay que prepararse”.

Mientras tanto, la UC se prepara para uno de los desafíos más importantes del año. Y al otro lado de la cordillera, el “Pollo” Bottinelli ya avisó que la presión está sobre Boca y no sobre los “Cruzados“.

DATOS CLAVE

Universidad Católica enfrentará este jueves a Boca Juniors en el estadio La Bombonera.

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El exjugador Darío Bottinelli analizó el partido de Copa Libertadores correspondiente al Grupo D.