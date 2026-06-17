Mercado de Fichajes: Informan la renovación de una figura de Universidad Católica hasta el 2027

Jorge Cubillos, periodista de TNT Sports, informa extensión de contrato en la UC y no se trata de Fernando Zuqui.

Universidad Católica firmó un buen primer semestre tras clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, rematar en segundo lugar en la Liga de Primera y, lamentablemente para los Cruzados, quedar fuera de la Copa de la Liga.

Ahora, el equipo dirigido por Daniel Garnero deberá pensar en la Copa Chile antes de que se reanude la Liga de Primera 2026 y, posteriormente, enfrentar a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

De reojo, en la UC miran el Mercado de Fichajes y fue el periodista y reportero que cubre a los Cruzados para TNT Sports, Jorge Cubillos, quien entregó buenas noticias sobre Juan Francisco Rossel.

Rossel seguiría en la UC hasta 2027. | Foto: Photosport

“Tiene contrato ya hasta el 2027, no hay preocupación por ese lado”, dijo en el programa Pelota Parada en relación a los rumores de que podía no renovar su vínculo y buscar nuevos horizontes en su carrera.

De manera paralela, Cubillos informa que hay dos jugadores que están en la mira de otros mercados: “Palavecino sigue sonando en México y lo de Clemente Montes será una incertidumbre durante todo el mes de agosto”.

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Así las cosas, Universidad Católica no quiere dar ventaja y ya piensa en lo que será un segundo semestre cargado de fútbol y en donde deberán enfrentar tres torneos con un alto grado de dificultad.

En síntesis

Juan Francisco Rossel tiene contrato vigente con Universidad Católica hasta el año 2027.

El club Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores.

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