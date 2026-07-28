La U acelera y presenta oferta formal por este defensor campeón del fútbol chileno

Universidad de Chile sigue en la búsqueda desesperada de un defensor tras el frustrado fichaje de Valentín Gauthier. En las últimas horas se dio a conocer que la dirigencia de Azul Azul presentó una oferta formal por el zaguero argentino Bruno Cabrera, actual jugador de Newell’s Old Boys y recordado por ser una de las grandes figuras del Coquimbo Unido campeón de la temporada 2025.

De acuerdo a la información de ADN Deportes, la propuesta enviada por el cuadro azul contempla un préstamo con cargo y una opción de compra, fórmula con la que la U busca convencer al elenco de ‘La Lepra’ para liberar al defensor en este mercado de pases.

Bruno Cabrera es del interés de Universidad de Chile en el mercado de fichajes.

En el Centro Deportivo Azul consideran que Cabrera reúne el perfil ideal para reemplazar la fallida negociación por Gauthier. Su conocimiento del fútbol chileno y el gran nivel que mostró como líder de la defensa coquimbana en la campaña del título lo convierten en una alternativa de confianza para el técnico Fernando Gago.

Según el citado medio ya existen conversaciones entre ambas instituciones, sin embargo, en Newell’s Old Boys la propuesta no termina de convencer, ya que el club argentino adquirió el 90% de su pase a comienzos de este año y no tiene intención de desprenderse fácilmente del defensor.

Pese a que Bruno Cabrera disputó apenas seis de los 16 partidos del primer semestre con la camiseta del conjunto rosarino, el panorama cambió en el arranque del Torneo de Clausura. El central fue titular el pasado fin de semana y todo indica que volverá a integrar la formación estelar este jueves frente a Independiente, situación que podría complicar las aspiraciones de Universidad de Chile.

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En síntesis…