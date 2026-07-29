Descartan de plano el fichaje de este futbolista en Universidad Católica: “No hay ninguna posibilidad”

El jugador volvió a ser vinculado con la UC en este mercado de fichajes, pero una información de último momento cambió por completo el panorama.

La búsqueda de refuerzos para afrontar la segunda parte de la temporada sigue siendo uno de los temas que más inquieta a los hinchas de Universidad Católica, ya que la Franja aún no suma incorporaciones en este mercado de fichajes.

A medida que avanza el mercado de pases, varios futbolistas han sido relacionados con Los Cruzados, aunque no todos terminan convirtiéndose en opciones reales para reforzar el plantel dirigido por Daniel Garnero

Uno de los jugadores que volvió a aparecer en la órbita de la UC fue Kevin Méndez, actual futbolista de Unión La Calera. El uruguayo estuvo en conversaciones para llegar a la Franja a comienzos de 2025, pero las negociaciones no prosperaron y finalmente continuó su carrera en Chungnam Asan FC de Corea del Sur.

Kevin Méndez despertó el interés en su momento de la UC | FOTO: Manuel Lema/Photosport

Ahora, la ausencia del jugador de 30 años en la convocatoria de los Cementeros para enfrentar a Everton despertó una serie de especulaciones, pues muchos interpretaron que podía tratarse de una inminente salida rumbo a San Carlos de Apoquindo.

Kevin Méndez no es opción en la UC

Sin embargo, en el programa Pelota Parada de TNT Sports, el periodista Jorge Cubillos aclaró el verdadero motivo de la ausencia del charrúa y, de paso, despejó cualquier duda sobre un posible arribo al elenco precordillerano.

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“Recabando información, está con una lesión muscular, tiene una sobrecarga nomás, por lo tanto no está en los planes como sí en su momento figuró para llegar a Universidad Católica”, reveló el comunicador.

Para cerrar, Cubillos aseguró que incluso consultaron directamente con el entorno del futbolista, desde donde descartaron cualquier opción de verlo con la camiseta cruzada en este mercado.

“Pudimos conversar con parte de su agencia y nos dicen que no hay ninguna posibilidad”, sentenció, poniendo fin a los rumores que lo vinculaban nuevamente con la UC.

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Los números de Kevin Méndez esta temporada

En la presente temporada, el nacido en Trinidad, Uruguay, ha disputado 23 partidos (contando Copa de la Liga, Copa Chile y Liga de Primera), en los cuales ha convertido 5 goles y ha aportado con 6 asistencias.