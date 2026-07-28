La dirigencia de Azul Azul sigue firme en el mercado de pases de invierno: además de reforzar la defensa, la U ahora busca un volante.

Universidad de Chile está totalmente activa en el mercado de fichajes de invierno y, además de querer reforzar la defensa tras la caída del fichaje de Valentín Gauthier, ahora puso la mira en la zona media. Si bien durante esta jornada surgió el nombre de Bautista Kociubinski, volante de Estudiantes de La Plata, en las últimas horas apareció una nueva alternativa desde el fútbol argentino.

Se trata de Martín Río, mediocampista de 25 años que actualmente pertenece a Talleres de Córdoba y que podría cambiar de club en este mercado de pases. La dirigencia de la “T” busca una salida para el futbolista, ya sea mediante un préstamo o la venta de un porcentaje de su pase.

Según informó el medio argentino Talleres Es Mi Pasión, Huracán es el principal candidato para quedarse con el volante. Sin embargo, tanto San Lorenzo de Almagro como Universidad de Chile también siguen de cerca la situación del jugador y lo tendrían entre las alternativas para reforzar sus respectivos planteles.

Martín Río llegó este año a Talleres, donde ha disputado seis partidos y convirtió un gol. No obstante, sus mejores números los registró en Banfield, club en el que anotó seis tantos en 33 encuentros, rendimiento que despertó el interés de varios equipos del continente.

Mientras Fernando Gago espera nuevos refuerzos para afrontar la segunda rueda de la Liga de Primera y la Copa Chile, la dirigencia de Azul Azul continúa explorando el mercado argentino.

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🗞️ Huracán se suma al interés para sumar a Martín Río.



👉 Talleres busca la salida del volante ya sea por venta de un % mayoritario del pase o mediante un préstamo.



ℹ️ San Lorenzo y Universidad de Chile también lo tienen en carpeta para su incorporación. pic.twitter.com/vPaltHSt8d — Talleres mi pasión (@TalleresMP) July 28, 2026

En síntesis…