Fernando Zuqui no se lo manda a decir con nadie a Colo Colo en la lucha por la Liga de Primera: “Obviamente…”

El jugador de Universidad Católica se refiere a la diferencia de puntos con Colo Colo en la Liga de Primera y avisa a los albos.

Universidad Católica cerró su participación en la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con un sólido triunfo ante Universidad de Concepción, resultado que lo dejó a 10 puntos del líder del torneo, Colo Colo.

Uno que hizo balances tras lo hecho en la primera mitad del año fue Fernando Zuqui, quien destacó la participación internacional de los Cruzados y la triste eliminación en la flamante nueva Copa de la Liga: “Nos quedó la bronca y la calentura de no poder avanzar en la Copa de la Liga, pero en el plano internacional hicimos una gran fase de grupos, contra rivales de mucha jerarquía”, dijo.

Zuqui promete una lucha hasta el final por parte de la UC. | Foto: Photosport

Abordando lo que es la Liga de Primera, Fernando Zuqui promete que la UC dará lucha hasta el final: “En el torneo local estamos segundos, a 10 puntos del primero. Sabemos que queda mucho torneo por delante y tenemos que luchar hasta el final”.

“Obviamente, 10 puntos es una diferencia amplia, pero tenemos con qué seguir compitiendo. Nosotros vamos a competir de la mejor forma hasta la última fecha”, complementó sobre la diferencia actual en la tabla con el Cacique.

¿Habrá remontada de la UC? El año 2010 Colo Colo tenía en el bolsillo el título del torneo nacional, pero una arremetida brutal de Universidad Católica les permitió levantar el trofeo y ahora esperan que la historia se repita para celebrar la primera copa en el Claro Arena.

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En síntesis

Universidad Católica quedó a 10 puntos del líder Colo Colo en la Liga Primera 2026.

El futbolista Fernando Zuqui destacó la fase de grupos internacional de los Cruzados este año.

La UC busca repetir la remontada de 2010 para celebrar en el Claro Arena.