Quien fue parte fundamental en el crecimiento de Jordhy Thompson en Colo Colo, sueña con volver a verlo vestir de blanco y negro.

En Colo Colo ha vuelto a tomar fuerza la opción de sumar a Jordhy Thompson para el segundo semestre, luego que se haya trabado la posibilidad de reforzarse con Diego Valdés.

El Niño Joya se encuentra en el país y no ha vuelto a Rusia, donde el FC Orenburg ya arrancó la nueva temporada. Es más, al atacante de 21 años le pasaron una multa por no presentarse y declararse en rebeldía.

Lo cierto es que el antofagastino está presionando para desvincularse del equipo ruso y quedarse en Chile, donde su deseo es volver al Cacique después de tres temporadas en el gigante euroasiático.

Uno que sueña con volver a verlo con la camiseta de los albos es Gualberto Jara, su formador en Colo Colo. En diálogo con BOLAVIP el técnico paraguayo volvió a empujar para que pueda ser repatriado por el cuadr popular.

“A pesar de que escuché por ahí que recibía una sanción de su equipo por no presentarse a la temporada y aún así no volvió todavía”, comenzó analizando.

Luego, reaccionó a los contactos que está teniendo Thompson con el entrenador Fernando Ortiz para sumarse a su plantel: “Si esa es la posición del técnico y (Aníbal) Mosa lo admite y va a hacer todo su esfuerzo, bueno, que se va a hacer. Es un jugador que ya sabe lo que es vivir en Colo Colo, sobrellevar la presión, todo ese tema y esperemos que venga un poco más maduro”.

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En la misma línea, Jara recordó que el extremo era uno de sus regalones en la cantera colocolina. “Él era uno de mis regalones, porque era un chico que trabajaba, un chico muy vivo. Vivía y jugaba con una intensidad muy fuerte. Lastimosamente cuando llegó al primer equipo se desvió un poco, se metió en situaciones que lo alejaron de ese proceso”.

Seguido, puso sobre la mesa el tiempo que se está perdiendo para que Thompson pueda seguir creciendo: “Tiene muchas condiciones y se está perdiendo mucho tiempo para progresar y llegar más arriba”.

Gualberto Jara dirigió a Colo Colo de forma interina por última vez en 2020. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

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En síntesis