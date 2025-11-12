Días con mucha polémica se han vivido dentro del medio futbolísitco y todo tras lo que fueron los dichos del volante y capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, quien señaló que la mejor institución del fútbol chileno es la Universidad Católica.

Estas palabras no cayeron para nada de bien en la gente de ‘Cacique’, en la que su presidente Aníbal Mosa y su compañero, Javier Correa, mostraron su desaprobación al máximo con lo que fueron estos dichos.

En las últimas horas, un histórico ‘Albo’ como lo es Marcelo Barticciotto también salió al paso de los dichos de Pavez en el programa ‘F90’ de ESPN, desaprobando su pensamiento, dejando en claro que Colo Colo es el más grande de Chile.

“Mi pensamiento es que la institución más grande del país es Colo Colo, en todo sentido, para mí esla mejor”, fue lo que señaló el ídolo de ‘Cacique’.

Nicolás Castillo barre el piso con Marcelo Barticciotto

Castillo enciende una nueva polémica | Foto: Photosport

Tras estas últimas palabras, un ídolo para el hincha de la Universidad Católica como lo es Nicolás Castillo ocupó sus redes sociales para responder a los dichos de Marcelo Barticciotto.

En la cuenta de ESPN Chile en Instagram, el ex jugador ‘Cruzado’ comentó el video en la que aparecen los dichos de Marcelo Barticciotto sobre esta polémica, en la que el goleador no se guardó absolutamente nada y le dedicó duras palabras.

“Ni él se lo cree, pero cuando el capitán de Católica dijo que otro equipo era más popular, ahí estaba bien. todo lo demás es humo dijo”, declaró.

Las palabras de Castillo rápidamente han dado que hablar, en la que ha sacado aplausos por parte de los hinchas de la UC, como también la desaprobación por completo por parte de los fanáticos de Colo Colo.

ESTO FUE LO QUE DIJO CASTILLO