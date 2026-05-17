El ídolo de los 'Cruzados' está extasiado con el rendimiento de este jugador en la Universidad Católica.

Universidad Católica logró un valioso triunfo en condición de visitante dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se impusieron por 2-0 ante Deportes Limache y se acercan a la parte alta de la tabla de posiciones.

Tras este duelo, un histórico de la ‘Franja’ como lo es Patricio Toledo conversó en exclusiva con Bolavip Chile y habló de lo que fue este importante triunfo, el que espera que sea importante para poder llegar bien aspectados a los próximos duelos.

“Católica necesitaba ganar este partido para acercarse a Colo Colo y los que están arriba, era fundamental, ahora ya lo deja camino a los primeros lugares. Le queda jugar con Colo Colo, esperemos que sigamos por esta senda”, parte señalando Toledo.

Siguiendo en su análisis, el ‘Pato’ se rindió a lo que ha sido el rendimiento de Clemente Montes, a quien lo ve mucho más maduro y muy bien desde lo futbolístico, en la que destaca que hoy en día tiene todo para poder ser un buen delantero.



Toledo y su elogio a Montes | Foto: Photosport

“Montes ha demostrado madurez después de su inicio como futbolista, que lamentablemente no se pudo capitalizar bien, se fue a préstamo, cuando volvió, lo hizo algo más maduro”.

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“Debe ser uno de los jugadores que mejor ha andado en el campeonato, tiene todo lo que se necesita en un delantero, es rápido, tiene buen cabezazo y es goleador, eso es lo que hace falta en el fútbol”, remarcó.

Concluyendo, Toledo comentó también lo que fue la mala noticia de la jornada que la entregó Fernando Zampedri tras su duro golpe, en la que espera que no pase a mayores y pueda estar disponible ante Barcelona de Ecuador.

“Que pena lo que le pasó, ojalá se recupere, se vienen partidos importantes, viene Barcelona y es un partido importante para que esté presente, que se enfoque para poder jugar”, cerró.

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