Ojo UC: Qué canal transmite en Chile el partido de Barcelona vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores

El importante duelo entre el club ecuatoriano y argentino será seguido de cerca por los hinchas de Universidad Católica.

La Copa Libertadores 2026 sigue su curso y comienza a entrar en una fase decisiva, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por la clasificación a octavos de final.

En ese escenario, el partido entre Barcelona SC y Boca Juniors toma especial relevancia en el Grupo D, donde lidera Universidad Católica, igualado en puntaje con el “Xeneize” y Cruzeiro.

El compromiso por la fecha 4 enfrenta a dos equipos con realidades distintas: el “Ídolo del Astillero” viene de empatar ante Manta por la liga ecuatoriana, mientras que el cuadro trasandino derrotó a Central Córdoba en el torneo argentino.

Lo cierto es que el duelo que se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha también será seguido con atención por los hinchas cruzados, ya que cualquier resultado podría modificar el escenario en el denomiando “Grupo de la muerte”, el cual se mantiene muy parejo en la recta final de la fase de grupos.

Así va la tabla de posiciones del Grupo D:

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP DG 1 U. Católica (CHI) 6 3 2 0 1 +1 2 Boca Juniors (ARG) 6 3 2 0 1 +3 3 Cruzeiro (BRA) 6 3 2 0 1 0* 4 Barcelona SC (ECU) 0 3 0 0 3 -4*

En el partido de ida, Boca goleó por 3 a 0 a Barcelona | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

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Horario y día: ¿Cuándo juega Barcelona vs. Boca Juniors?

El partido entre Barcelona vs. Boca Juniors se disputará este martes 5 de mayo a las 20:00 horas de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver en Chile a Barcelona vs. Boca Juniors?

El encuentro entre Barcelona vs. Boca Juniors será transmitido por ESPN5 y Disney+ Plan Premium.