El mercado de fichajes en Argentina sumó un nuevo capítulo con el interés de Boca Juniors por el arquero chileno Brayan Cortés, hoy figura en Argentinos. La baja de Agustín Marchesín obligó al cuadro “Xeneize” a moverse rápido en el mercado, y el nombre del iquiqueño apareció como una de las principales alternativas.

El interés no es casual. Cortés ha tenido un sólido presente en el fútbol argentino, donde se ha consolidado como titular indiscutido, acumulando 19 partidos y apenas 13 goles recibidos, siendo clave en la campaña del equipo dirigido por Nicolás Diez.

Brayan Cortés estaría siendo seguido de cerca por Boca Juniors (Foto: Instagram Brayan Cortés)

Sin embargo, desde La Paternal fueron tajantes: el arquero no está en venta. Pese a esto, el sondeo de Boca encendió las alarmas en Argentinos Juniors, que ahora evalúa acelerar una decisión clave para asegurar la continuidad del portero chileno.

El efecto Boca: cómo Colo Colo puede salir beneficiado

El interés de Boca Juniors podría terminar siendo una excelente noticia para Colo Colo. ¿La razón? Argentinos Juniors tiene la opción de comprar el 80% del pase de Brayan Cortés por 500 mil dólares, cifra fijada en el acuerdo entre ambas instituciones.

Ante la presión del mercado y el interés de un gigante continental, el “Bicho” analiza ejecutar esa cláusula de inmediato para blindar al arquero y evitar cualquier intento de salida.

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De concretarse, en Macul recibirían una inyección económica anticipada que no estaba contemplada para este periodo y que podría beneficiar a los Albos de cara al mercado invernal.

Además, el “Cacique” mantendría un 20% de la carta del jugador, pensando en una futura venta a un mercado más competitivo.

Así, el interés de Boca no solo remueve el mercado argentino, sino que también abre una oportunidad clave para Colo Colo de rentabilizar la salida de uno de sus últimos referentes bajo los tres palos.

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DATOS CLAVE

Boca Juniors busca fichar al arquero chileno Brayan Cortés ante la baja de Marchesín.

El portero acumula 19 partidos disputados y solo 13 goles concedidos esta temporada.

Argentinos Juniors evalúa ejecutar la compra del 80% del pase por 500 mil dólares.