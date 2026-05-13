“Es real”: Claudio Borghi revela interés de un gigante de Sudamérica por Brayan Cortés

Brayan Cortés vive un gran momento en el fútbol argentino. El arquero chileno se ha consolidado como una pieza importante en Argentinos Juniors, donde ha sido protagonista en la sólida campaña del equipo en el Torneo Apertura.

Este martes 12, el “Bicho” derrotó por 1-0 a Huracán, resultado que le permitió clasificar a las semifinales del certamen argentino, manteniéndose en la lucha por el título.

En ese contexto, el rendimiento del portero que pertenece a Colo Colo —actualmente a préstamo por un año y con opción de compra— ha sido uno de los puntos altos del cuadro dirigido por Nicolás Diez, aportando seguridad bajo los tres palos cada vez que ha sido exigido.

Claudio Borghi confirma el interés de Boca Juniors por Brayan Cortés

En las últimas horas, el exentrenador y comentarista Claudio Borghi, en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, entregó una revelación que remece el mercado respecto al futuro del meta de 31 años.

“Argentinos Juniors no es un club comprador, es vendedor, pero tiene una opción de compra de Brayan Cortés. Argentinos está interesado en comprarlo”, expresó desde Argentina.

En el Cacique esperan 500 mil dólares por el 80% de la carta de Brayan Cortés | FOTO: Instagram

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Pero no es el único interesado. Según la información del Bichi, Boca Juniors también aparece en el horizonte del iquiqueño. “Es verdad que lo quiere Boca, es real”, concluyó quien es parte del “Comité asesor” del elenco de La Paternal.

De esta manera, el futuro de Cortés vuelve a quedar abierto, con la posibilidad de dar un nuevo salto en su carrera en el competitivo fútbol argentino.

En resumen…

Brayan Cortés vive un buen presente en Argentinos Juniors tras clasificar a semifinales del Torneo Apertura, siendo clave en el arco del equipo argentino.

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