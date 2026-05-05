La posible formación de Universidad Católica para enfrentar a Cruzeiro por la Copa Libertadores

Universidad Católica vive un gran presente en la Copa Libertadores 2026, luego de conseguir el pasado miércoles un triunfazo como visita ante Barcelona SC en Guayaquil.

Ese resultado le permitió a los Cruzados instalarse en el primer puesto del Grupo D, aunque ahora deberá sostener su nivel este miércoles 6 de mayo ante Cruzeiro en el Claro Arena, por la fecha 4.

En ese escenario, el director técnico Daniel Garnero ya trabaja en San Carlos de Apoquindo en la posible formación para el duelo ante los brasileños, con la intención de repetir el nivel mostrado en los últimos compromisos internacionales.

La UC va por un triunfo que los acerque a octavos de final del certamen internacional | FOTO: Adrian Nuques/API/Photosport

Esta sería la formación de la UC ante Cruzeiro

El plan del estratega trasandino contempla darle la titularidad a Sebastián Arancibia en lugar de Daniel González, buscando darle mayor velocidad y transiciones rápidas al equipo, pensando en la exigencia que impondrá “La Bestia Negra”.

Otro que se afianzaría en la oncena inicial sería el defensor Juan Ignacio Díaz, pese a algunas críticas de la hinchada cruzada, mientras que Fernando Zuqui se habría recuperado de una virosis respiratoria y estaría disponible.

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De esta forma, la UC alinearía con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Clemente Montes y Fernando Zampedri.

En resumen…